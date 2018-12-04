Пока несуществующим резидентам кластера «Гора Белая» предоставили серьёзные налоговые льготы

Будущим резидентам туристического кластера «Гора Белая» будут предоставлены беспрецедентные налоговые льготы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», два направленных на это законопроекта приняты сегодня в первом чтении на заседании заксобрания. Перед депутатами выступил министр экономики Александр Ковальчик. Он рассказал, что для резидентов кластера предлагается установить инвестиционный налоговый вычет в размере 90 процентов от суммы капитальных вложений. Для получения этой льготы компания должна быть участником регионального инвестиционного проекта в сфере туризма и получать от деятельности в этой сфере экономики не менее 70 процентов своих доходов. По словам министра, такая мера поможет привлечь частных инвесторов в развитие туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». По предварительным оценкам, за 10 лет объём инвестиций в кластер составит 8 млрд рублей, планируется создание 2 500 рабочих мест.

Содокладчик, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков добавил, что введение льготы не приведёт к выпадению из бюджета налоговых поступлений. «Правильнее было бы говорить об «условно недополученных» доходах, так как на сегодняшний день там нет действующего предпринимательского сообщества», – пояснил он. Депутаты поддержали законопроект в первом чтении единогласно.

Вторым законопроектом депутаты освободили резидентов кластера от налога на имущество организаций: на первые пять лет работы – полностью, на вторые пять лет – установить им пониженную ставку налога в 1,1 процент.

Напомним, о туристическом кластере на горе Белой мечтал еще губернатор Эдуард Россель, но дело почему-то шло медленно, за что Россель устраивал выволочки подчиненным еще в ноябре 2006 года: «По горе Белой я просто недоволен! Я уже отругал всех руководителей. Я бы не советовал вам слушать, как я их ругаю, – многозначительно заметил тогда Россель. – Есть деньги, есть все, но что-то не ладится! Для них этот комплекс – живопырка». Добавим, что в бизнес-среде «живопырками» тогда называли компании для прогона денежных средств.

Осенью этого года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новую концепцию туркластера «Гора Белая», а руководить им поставил уральского предпринимателя Леонида Гункевича. При подготовке проекта бюджета на 2019 год УК «Гора Белая» было предложено выделить 200 млн рублей.

Добавим, что обсуждение льгот для «Горы Белой» проходит на фоне развивающегося скандала о налоговых льготах для ФГК. Накануне на своей пресс-конференции депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявил, что ФГК должна была создать новые рабочие места, но, как утверждает парламентарий, не создала их. По его словам, история всплыла случайно ‒ после аварии со сходом вагонов на станции Билимбай весной этого года. «Там нашли виновного, некоего Смоленцева, который был трудоустроен одновременно на Коноваловском руднике и в ФГК. Причем о том, что он работает в ФГК, он не знал. Как и другие устроенные в компании работники», ‒ заявил депутат. В самой компании сообщили, что категорически не согласны с обвинениями: «Информация о том, что ФГК якобы неправомерно получала налоговые льготы, не соответствует действительности. Предприятие всегда добросовестно выполняло все предусмотренные законодательством требования, в том числе в части трудоустройства сотрудников. Со всеми работниками АО «ФГК» в Свердловской области заключены трудовые договоры, они имеют весь комплекс социальной защиты, действующий для всех работников компании».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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