Скандал на Урале: депутат Госдумы обвинил железнодорожников в махинациях с налоговыми льготами и мертвыми душами

В Свердловской области вновь вскрылась схема, которая может свидетельствовать о незаконном получении налоговых льгот железнодорожниками. Такое заявление сделал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин. Речь идет о сумме в полтора миллиарда рублей, которые получила за три года с 2016-го в качестве налоговых льгот Федеральная грузовая компания из бюджета региона. Как рассказал Ионин, по условиям договоренностей с правительством области, ФГК должна была создать не менее 300 рабочих мест, однако де-факто этого не произошло. История всплыла случайно ‒ после аварии со сходом вагонов на станции Билимбай весной этого года. «Там нашли виновного, некоего Смоленцева, который был трудоустроен одновременно на Коноваловском руднике и в ФГК. Причем о том, что он работает в ФГК, он не знал. Как и другие устроенные в компании работники», ‒ заявил депутат.

По его словам, некоторые добывающие предприятия Свердловской области также получали предложения от ФГК перевести на совместительство своих работников. «Таким образом они подтвердили бы свои добрые отношения с Федеральной грузовой компанией, которая, в свою очередь, таким образом отчитывалась бы о создании рабочих мест. При этом у людей не менялось ни место работы, ни функционал, так что мы можем предполагать и говорить о фиктивности действий по трудоустройству, а реально задача создания рабочих мест в Свердловской области не выполнялась. Но на основании этого ФГК получала налоговые льготы, уменьшая сумму налога на движимое имущество организаций. При этом они сдавали в налоговую отчеты», ‒ рассказал парламентарий.

После того как ему стало известно о ситуации, он обратился в Генпрокуратуру РФ ‒ это произошло в конце сентября этого года. Однако проверку переадресовали сначала в Следственный комитет на транспорте по Свердловской области, а затем в региональные управления транспортной полиции и транспортной прокуратуры. «Мы говорим об ущербе бюджету Свердловской области, так причем тут транспортные прокуратура и полиция, которые занимаются нарушениями на инфраструктуре? Здесь мы говорим чисто о 159-й и 199-й статьях УК РФ, которые могут быть усмотрены. По сумме ущерба этим как минимум генпрокуратура по УрФО должна заниматься», ‒ подчеркнул он.

История, по словам Ионина, напоминает ту, что произошла в 2012 году. Тогда в Свердловской области происходила монополизация рынка грузовых железнодорожных перевозок. Первая грузовая компания и Вторая грузовая компания (впоследствии ВГК стала ФГК) передавали вагоны «Транссибуралу» бизнесмена Сергея Мазуркевича (он же владеет и упомянутым выше Коноваловским рудником), который перепродавал услуги предприятиям в несколько раз дороже. «Сегодня, помимо того, что нанесен ущерб бюджету области, есть и вторая сторона этой истории ‒ мы вернулись к тому, с чего начинали в 2012 году ‒ происходит монополизация рынка железнодорожных услуг. Мы эту схему тогда разбили с помощью ФАС», ‒ напомнил Ионин.

Действительно, тогда после жалоб грузоотправителей ФАС усмотрела в действиях владельцев вагонов нарушения ФЗ «О защите конкуренции», что вынудило ПГК и ВГК перейти на заключение прямых договоров с производителями стройматериалов.

Сегодня, по данным Ионина, «Транссибурал» получает вагоны по 950 рублей за единицу в сутки, а другие предприятия, занятые добычей, ‒ по 2 200-2 300 в сутки. «И то не всегда получают, не имея возможности отгружать продукцию, ‒ добавил парламентарий. ‒ И такая ситуация не только в Свердловской области. Например, в Карелии позакрывалась куча карьеров, потому что они не могли годами вывезти свою продукцию. Дошло до того, что сейчас речь идет уже даже об отмене эмбарго на поставки щебня с Украины, потому что в следующем году на строительство дорог потребуется много материала, а отрасль просто убита ‒ в том числе вот такими историями с монополизацией рынка железнодорожных перевозок».

По словам депутата, он намерен добиваться встречи с представителями Генеральной прокуратуры РФ, чтобы именно это ведомство занялось проверкой. «Надо сказать, что первоначально правоохранительные органы активно взялись за проверку фактов по моему запросу, проводились действия в офисе екатеринбургского филиала ФГК, но в последнее время расследование как-то вдруг неожиданно забуксовало. И, как говорят мне источники, которым у меня нет оснований не доверять, директор «Транссибурала» Сергей Мазуркевич в кабинетах ФГК радостно отчитывается, что каким-то образом договорился с транспортной прокуратурой и скоро решит вопрос и с транспортной полицией», ‒ добавил Ионин.

Между тем историей заинтересовались уже не только в Госдуме РФ. Юрист екатеринбургского офиса Transparency International Екатерина Петрова пояснила «Новому Дню», что также отправит обращение в местное управление ФАС России по поводу разных тарифов на железнодорожные перевозки для разных грузоотправителей.

Редакция также направила запрос информации в ФГК по поводу фактов, изложенных депутатом Иониным, и в пресс-службе компании сообщили, что категорически не согласны с обвинениями депутата. «Информация о том, что ФГК якобы неправомерно получала налоговые льготы, не соответствует действительности. Предприятие всегда добросовестно выполняло все предусмотренные законодательством требования, в том числе в части трудоустройства сотрудников. Со всеми работниками АО «ФГК» в Свердловской области заключены трудовые договоры, они имеют весь комплекс социальной защиты, действующий для всех работников компании», ‒ заявили там.

В компании уточнили, что действительно сотрудничают с Коноваловским рудником. «Механизм работы предполагает передачу АО «ФГК» на аутсорсинг транспортно-логистического функционала промышленного предприятия. В целях обеспечения преемственности производственных процессов, а также социальной защиты работников предприятий, которым предоставляется услуга КТО, ФГК нанимает их на работу, выполняя при этом все необходимые со стороны работодателя обязательства», ‒ добавили там.

Также в компании уточнили, что не исключают иска о защите деловой репутации в суде. «Высказанные оценочные заключения, не имеющие отношения к реальным фактам производственной деятельности компании, вызывают крайнее недоумение у АО «ФГК», которое всерьез рассматривает возможность защиты деловой репутации в суде», ‒ добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

Сотрудникам теплоснабжающей компании «Режпром» выплатили 4 млн рублей долгов по зарплате. / В Екатеринбурге за выходные поймали 29 пьяных водителей. / В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ достигла эпидпорога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»