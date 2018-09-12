Распоряжаться деньгами на создание туркластера на горе Белой поручили Леониду Гункевичу

Директором туркластера «Гора Белая» станет Леонид Гункевич, председатель областного отделения «Деловой России», создатель коллекторского агентства и неплательщик по счетам. Кандидатура Гункевича была единственной, кого на должность директора управляющей компании кластера предложило Министерство инвестполитики. Как сообщила советник главы МУГИСО Юлия Вершецкая, его должны утвердить в должности до конца недели. По задумке, гора Белая должна стать туристическим кластером, куда войдут, в том числе природный парк «Река Чусовая» и Висимский заповедник.

Ранее Гункевич пытался стать директором Шарташского лесопарка, но этот пост занял его коллега по «Деловой России» Артур Зиганшин. В последнее время Гункевич полюбил рассказывать в соцсетях, как плохо обстоят дела у его товарища в плане благоустройства парка. Кроме того, с Гункевичем связано несколько полукриминальных историй. Так, его обвиняли в незаконной торговле квотами на трудовых мигрантов. Он же вместе с Иваном Роженцовым был основателем Центра долговой безопасности – учреждения, которое боролось со злостными неплательщиками и должниками. Спустя непродолжительное время после открытия Центра кредиторы Гункевича потребовали внести его в «черный список неплательщиков».

Добавим, на сегодняшний день в базе судебных приставов числится несколько долгов в отношении полного тезки Леонида Леонидовича Гункевича. Самый крупный из них – почти 109 тысяч за неоплату коммуналки. Не помешает ли такой бэкграунд в реализации планов по развитию туркластера, у него уточнить не удалось – телефон Леонида Гункевича не отвечает.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.09.18

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