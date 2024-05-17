Развивать ГЛК «Гора Белая» поручили вице-губернатору Дмитрию Ионину

В Свердловской области создана рабочая группа по реализации мероприятий, направленных на развитие горнолыжного курорта «Гора Белая». Подписал постановление и.о. губернатора Олег Чемезов.

Руководителем рабочей группы назначен вице-губернатор Дмитрий Ионин. Заместителями председателя стали замминистра инвестиций Сергей Сосновских и директор департамента по развитию туризма Эльмира Туканова. Секретарь группы – начальник отдела развития ГЧП министерства инвестиций Мария Кашина.

Членами рабочей группы назначены директор ГЛК «Гора Белая» Антон Белых, замминистра физкультуры и спорта Сергей Набоких, замглавы МУГИСО Елена Николаева, представители бизнеса. Гендиректора управляющей компании туристко-рекреационными кластерами Свердловской области Леонида Гункевича в состав рабгруппы не включили, только его зама Евгения Манторова.

Напомним, о туристическом кластере на горе Белой мечтал еще губернатор Эдуард Россель, но дело почему-то шло медленно, за что Россель устраивал выволочки подчиненным еще в ноябре 2006 года: «По горе Белой я просто недоволен! Я уже отругал всех руководителей. Я бы не советовал вам слушать, как я их ругаю, – многозначительно заметил тогда Россель. – Есть деньги, есть все, но что-то не ладится! Для них этот комплекс – живопырка». Добавим, что в бизнес-среде «живопырками» тогда называли компании для прогона денежных средств.

Осенью 2018 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новую концепцию туркластера «Гора Белая», а руководить им поставил уральского предпринимателя Леонида Гункевича. Управляющая компания для кластера «Гора Белая» была создана тогда же, в 2018-м. Но при реализации проекта возникли проблемы со статусом земель, расположенных на территории будущего туристического центра. На них нельзя было осуществлять строительство. Перевод земель в нужный статус затянулся на несколько лет. До 2020 года в «Гору Белую» вкладывали значительные бюджетные средства, но во время пандемии ковида перестали.

В начале 2024 года выяснилось, что 24 сотрудникам «Управляющей компании туристко-рекреационными кластерами Свердловской области», которой руководит Леонид Гункевич, несколько месяцев не платили зарплату. Вопрос удалось решить только после вмешательства прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube