Сотрудникам компании Леонида Гункевича, занимающейся туризмом, несколько месяцев не платили зарплату

24 сотрудника «Управляющей компании туристко-рекреационными кластерами Свердловской области», которой руководит Леонид Гункевич, несколько месяцев не платили зарплату. Долг перед работниками составил 4,2 миллиона рублей. Зарплату выплатили только после вмешательства прокуратуры.

АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» – учреждение, подведомственное департаменту туризма региона. Оно было создано на базе управляющей компании ТРК «Гора Белая» в 2021 году для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. Среди проектов АНО – развитие туризма на Чусовой, в поселке Висим, кластер «Большая Сысерть» и другие. Руководит компанией Леонид Гункевич.

Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сотрудникам управляющей туркластерами компании с октября по декабрь не платили зарплату, в результате чего перед 24 работниками образовалась задолженность свыше 4,2 миллиона рублей.

«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору организации внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого начальник отдела документарного обеспечения и взаимодействия с органами власти привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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