Вторник, 9 декабря 2025, 11:58 мск

На Урале ликвидируют учреждение, подведомственное департаменту туризма

В 2026 году будет ликвидирована автономная некоммерческая организация «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» – учреждение, подведомственное департаменту туризма региона. Об этом заявил сегодня на заседании заксо замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов, представляя программу управления государственным имуществом на будущий год.

Напомним, организация была создана на базе управляющей компании ТРК «Гора Белая» в 2021 году для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. Среди проектов АНО – развитие туризма на Чусовой, в поселке Висим, кластер «Большая Сысерть» и другие.

До октября 2024 года компанией руководил Леонид Гункевич.

В конце 2024 года 24 сотрудникам «Управляющей компании туристко-рекреационными кластерами Свердловской области» несколько месяцев не платили зарплату. Долг перед работниками составил 4,2 миллиона рублей. Зарплату выплатили только после вмешательства прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

