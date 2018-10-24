Дополнительные миллиарды для конгресс-центра объяснили требованиями ФСО. Конечная сумма трат неизвестна

Свердловские власти до сих пор не могут назвать окончательную сумму, в которую обойдется областной казне строительство конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось сегодня на заседании комитета заксобрания по промышленной политике. Когда и. о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов сообщил, что изменения, которые внесут в программу по управлению госимуществом на 2018 год, предполагают выделить КРСУ еще 2,6 млрд рублей на строительство этого объекта, депутат Александр Ивачев поинтересовался, в какую сумму обойдется конгресс-центр в итоге.

На это Сергей Зырянов ответил, что конечная смета все еще не утверждена, в настоящее время она проходит госэкспертизу. По словам вице-губернатора, на определенном этапе строительства поступили очень серьезные замечания от ФСО и фонда «Росконгресс». Поскольку центр в будущем должен принимать мероприятия с участием глав государств, заявил Зырянов, он должен соответствовать всем установленным требованиям. Чтобы их выполнить, смету пришлось увеличить. Конечная сумма станет известна не раньше первого квартала 2019 года.

Добавим, что допсредства на конгресс-центр – 2,6 млрд рублей – самая большая статья расходов в корректировке бюджета-2018. Для сравнения: на компенсации многодетным семьям выделено 348 млн рублей, на повышение зарплаты медикам – 615 млн, на оснащение детских поликлиник – 116 млн, на покупку жилья для детей-сирот, достигших совершеннолетия, – 150 млн, на повышение зарплаты работникам культуры – 128 млн, муниципалитетам на погашение долгов за топливо – 200 млн рублей.

Напомним, на строительство конгресс-холла рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо» уже было потрачено больше трех миллиардов рублей из казны Свердловской области. Часть средств, которые пустили на новое здание, была выручена после продажи акций аэропорта Кольцово, принадлежавших региону.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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