Идею инвестиционного вычета, предложенную для всех, власти приняли только для «Горы Белой»

Промежуточные результаты по инвестициям в Свердловскую область в 2018 году оказались ниже, чем в 2017 году, и наверстать показатели к концу года будет очень непросто. Это выяснилось сегодня на пресс-конференции с участием представителей бизнеса и областного минпрома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему поднял первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. По его словам, сложность текущего момента в том, что ситуация для инвестиций в целом не самая спокойная, «инвесторы сидят в кэше», но рано или поздно эти отложенные инвестиции будут реализованы. Вопрос в том – где именно. «Мы должны создать в регионе условия для привлечения инвесторов», – подчеркнул он. Черепанов также сообщил, что в этом году СОСПП пытался решить с областным правительством вопрос о предоставлении бизнесу инвестиционных вычетов, но, к сожалению, это не удалось. Эксперт предполагает, что идея не устроила финансово-экономический блок регионального кабмина.

Тем не менее, как уже писал «Новый День», областной закон об инвестиционном вычете все-таки был принят на прошлом заседании заксо 4 декабря. Вот только он касался не инвестиций в промышленность или экономику в целом, а резидентов одной-единственной зоны – туристического кластера «Гора Белая». Для них установлен инвестиционный налоговый вычет в размере 90 % от суммы капитальных вложений. При этом на заседании заксо депутатам отдельно пояснили, что в данном случае нельзя говорить о «выпадающих доходах» бюджета, только об «условно недополученных», так как на сегодняшний день на Белой нет действующего предпринимательского сообщества.

Сегодня Михаил Черепанов подтвердил корреспонденту РИА «Новый День», что именно такие предложения СОСПП направлял в правительство для рассмотрения, но не для Горы Белой, а для всех инвесторов, уже работающих в регионе. Но власти воплотили идею именно так.

Напомним, недавно стало известно, что Свердловская область не попала в список 40 субъектов Федерации, показавших по итогам 2017 года высокие темпы наращивания экономического потенциала. Среди лучших, помимо Москвы и Ямала, оказался даже Магадан, а также Тува, Иркутск, Приморье, Самара, Рязань, Ульяновск, Калуга, Воронеж, но не Средний Урал. Между тем во время своей предвыборной кампании в 2017 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что Свердловская область должна к 2023 году войти в тройку регионов-лидеров по всем социально-экономическим показателям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

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