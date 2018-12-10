Свердловская область не вошла в топ-40 регионов с высоким экономическим потенциалом

Свердловская область не попала в список 40 субъектов Федерации, показавших по итогам 2017 года высокие темпы наращивания экономического потенциала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился поощрить бюджетными грантами регионы, имеющие наибольший экономический (налоговый) потенциал. Всего Москва решила поощрить 40 областей и краев. Единственный регион Уральского федерального округа, попавший в этот список, – Ямало-Ненецкий автономный округ. Среди лучших оказался даже Магадан, а также Тува, Иркутск, Приморье, Самара, Рязань, Ульяновск, Калуга, Воронеж.

Самые высокие достижения продемонстрировали Камчатский край, Белгородская и Сахалинская области.

Напомним, во время своей предвыборной кампании свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что Свердловская область должна к 2023 году войти в тройку регионов-лидеров по всем социально-экономическим показателям. Однако, судя по сегодняшним тенденциям, эти планы так и останутся на бумаге. Напомним, в ноябре на заседании согласительной комиссии по бюджету выяснилось, что налоговый потенциал у региона далеко не самый лучший. Это связано главным образом с тем, что крупнейшие налогоплательщики сильно завязаны на международную конъюнктуру рынка, а кроме того, в частном секторе экономики зарплаты уральцев растут гораздо медленнее, чем в среднем по России.

Екатеринбург, Москва, Салехард, служба информации

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