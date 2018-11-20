Что-нибудь продать или убедить бизнес повысить зарплаты: депутаты ищут недостающие 3 млрд

В Свердловском заксобрании завершились заседания рабочих групп согласительной комиссии по проекту бюджета на 2019 год и плановый период.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», последней собралась группа по расчёту доходной части консолидированного бюджета. Ее председатель Владимир Никитин сообщил коллегам неутешительную новость: после оглашения списка всех «хотелок» возникла необходимость повысить доходную часть примерно на 3 млрд рублей. Министр финансов Галина Кулаченко сразу обозначила свою позицию: просто наращивать дефицит бюджета она не согласна.

Тогда у членов рабочей группы возникли два основных предложения: «продать что-нибудь ненужное» (минус – «сначала надо купить что-нибудь ненужное»), или убедить бизнес повысить зарплату своим сотрудникам, чтобы потом получить с этих денег отчисления в бюджет в виде НДФЛ.

Сторонником первого подхода показал себя Владимир Никитин. Причем пояснил, что включить что-то в план приватизации ради балансировки бюджета – это ещё не значит продать на самом деле. В качестве одного из вариантов было предложено внести в план приватизации акции птицефабрики Рефтинской. Но для этого нужно принимать отдельный областной закон об изменении программы управления госсобственостью.

Бывший глава Каменска-Уральского Якимов предложил двигаться в направлении повышения доходов граждан. Его чрезвычайно возмутила информация минэкономики, что в Свердловской области на сегодняшний день зарплата на 4 тысячи рублей ниже, чем в среднем по России. «У нас всегда был опорный край державы и квалифицированный рабочий класс, как так получилось, что мы стали ценить наших людей ниже, чем в других регионах?" – переживал он и предложил экономическому блоку правительства подготовить новое соглашение с Федерацией профсоюзов и объединениями промышленников и предпринимателей. «Таких зарплат, как в ХМАО и ЯНАО, все равно никогда не будет», – предупредила его Галина Кулаченко.

Екатеринбург, служба информации

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