Глава минпрома не поверил, что зарплаты свердловчан ниже средних по России

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин не смог объяснить, почему средняя зарплата в Свердловской области на четыре тысячи рублей ниже, чем в среднем по России, и, кажется, даже не поверил в это.

Сегодня на совместной пресс-конференции минпрома и представителей свердловского бизнеса корреспондент РИА «Новый День» задал вопрос об отставании уровня зарплат в регионе вице-президенту Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаилу Черепанову. Но вместо него эмоционально высказался Сергей Пересторонин, спросивший, откуда такие цифры. Ответ, что эта информация звучала из уст членов согласительной комиссии по областному бюджету, его не удовлетворил: «А у них откуда? А вы знаете, с каким профицитом у нас исполнен областной бюджет 2018 года?»

Михаил Черепанов, впрочем, дал более взвешенный комментарий. Он осудил практику «измерения средней температуры по больнице» в условиях более чем высоких зарплат в Москве, ХМАО и ЯНАО, а также подчеркнул необходимость повышения, прежде всего, производительности труда, для чего бизнесу необходимо вкладываться в производство, в частности, в техническое перевооружение. «Если по требованию профсоюзов или властей зарплаты будут расти быстрее производительности труда, то бизнес будет проедать сам себя», – считает он.

Напомним, разговор о средней зарплате зашел 20 ноября, во время работы согласительной комиссии по бюджету, на заседании рабочей группы по обсуждению доходов консолидированного бюджета. О том, что Свердловская область отстает по росту средней зарплаты на четыре тысячи рублей, сообщил министр экономики Александр Ковальчик, а депутат Виктор Якимов принял это очень близко к сердцу и потребовал от областного правительства как-то изменить ситуацию. Однако вице-губернатор – министр финансов Галина Кулаченко заявила, что это вопрос не к ней. Она подчеркнула, что финансовая политика области направлена на стабильный рост зарплаты бюджетного сектора, и все установленные майскими указами президента показатели достигнуты, а за зарплаты в частном секторе экономики правительство ответственности не несет – это надо обращаться к самим промышленникам и предпринимателям. «Но таких зарплат, как в ХМАО и ЯНАО, здесь все равно никогда не будет», – добавила министр, которая большую часть жизни проработала в Тюменской области.

Добавим, что официальные цифры Росстата, подтверждающие тенденцию серьезного отставания Урала от РФ в целом по уровню зарплат, есть в открытом доступе. По итогам сентября средняя зарплата по РФ в целом составила 41 774 рубля, в Свердловской области – 36 787 рублей. Разница составляет даже не четыре, а почти пять тысяч рублей.

Фото – «Облгазета»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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