Предвыборная щедрость закончилась: власти обнаружили, что у них нет денег на выплаты многодетным

Свердловская область оказалась не готова вместо бесплатного земельного участка выдавать многодетным семьям денежную компенсацию. Идея, которую активно обсуждали перед президентскими выборами, споткнулась о нехватку средств. В результате депутатам пришлось сдать назад и отменить собственное решение двухмесячной давности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к обсуждению законопроекта сегодня вернулись на заседании комитета заксо по аграрной политике и природопользованию. По словам председателя комитета Сергея Никонова, в марте комитет одобрил законопроект сразу в трех чтениях, но уже потом, когда рабочая группа начала обсуждение подзаконных актов, были выявлены некие «болевые точки». И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов пояснил, что они связаны с финансированием. «Предусмотреть в бюджете средства до принятия закона невозможно. Кроме того, есть опасения, что необходимость выплатить все социальные выплаты – два или три миллиарда рублей – станет проблемой», – заявил он. Зырянов пояснил, что пока речь идет только о тех многодетных семьях, которые стоят в областной очереди на получение земли (их 5900, кроме того, есть свои очереди в муниципальных образованиях). Каждую семью будут приглашать в министерство и предлагать выбор. Тем, кто согласится на получение выплаты вместо участка, она будет выплачена. «Какие-то средства будут, по итогам второго квартала у минфина уже появится понимание», – отметил Зырянов. Почему эти болевые точки не обнаружились при первом обсуждении проекта – перед выборами, – вопрос открытый.

По итогам обсуждения депутаты отменили собственное решение от 13 марта с рекомендацией принять законопроект сразу в трех чтениях, и постановили пока принять его только в первом чтении. Когда многодетные семьи смогут реально рассчитывать на получение денег, осталось неясным. Таким образом, предвыборное обещание пока остается невыполненным.

Напомним, законопроект о замене земельных участков для многодетных семей денежными компенсациями начали рассматривать в марте. Правительство пояснило необходимость принятия закона тем, что предоставление всем многодетным семьям земли с инфраструктурой неподъемно для бюджета. В 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч. При этом сейчас в очереди на получение участков стоят более 13 тысяч семей, и каждый год их число увеличивается примерно на 370. В связи с этим регион решил пойти по пути соседей – ХМАО и ЯНАО – и предложить многодетным вместо земельного участка деньги. Выведя среднее арифметическое из стоимости земли в разных концах области, чиновники получили приблизительную сумму компенсации – 164 тысячи рублей. Чтобы выплатить ее всем вставшим на учет до 2016 года, потребуется 2 млрд 178 млн 465 тыс. рублей. Сегодня на заседании комитета было признано, что денег на всех не хватит, а свободных земельных участков для льготников в Екатеринбурге как не было, так и нет.

Екатеринбург, служба информации

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