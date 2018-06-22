«Подарок» от свердловских властей для многодетных: площадь минимального участка земли для семей уменьшат на 0,03 га

Минимальную площадь земельного участка, который может быть бесплатно предоставлен многодетной семье под строительство жилого дома, уменьшат с 0,1 до 0,07 га.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании областного правительства и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов доложил, что соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время будет внесён в заксобрание. О причинах такого решения он ничего не сказал, но можно предположить, что таким образом МУГИСО надеется увеличить число выделяемых участков.

Напомним, реализация майского указа президента, предполагающая наделение многодетных семей бесплатной землёй, в Свердловской области идёт очень тяжело. Сейчас в очереди на получение участков стоят почти 27 тысяч многодетных семей, и каждый год их число увеличивается примерно на 370. Весной в области приняли в первом чтении закон о замене земли денежной компенсацией, но до второго и третьего чтения дело так и не дошло: выяснилось, что денег в бюджете на это нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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