С 2011 года многодетные семьи получили 16 700 земельных участков

С 2011 года в Свердловской области бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 16 700 многодетных семей.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов. Кроме того, еще около 10 тысяч семей получили вместо земли социальную выплату, которая составляет 200 тысяч рублей. «Возможность получить социальную выплату вместо земельного участка позволила сильно сократить очередь многодетных семей, имеющих право на эту меру поддержки», – отметил Кузнецов.

Сейчас, по его словам, в очереди на получение земельных участков в регионе стоит 9800 многодетных семей. В этом году свердловские власти планируют выделить им 1500 земельных участков и 400 социальных выплат. При этом при корректировке бюджета правительство запросит дополнительные средства на увеличение числа выплат.

Напомним, законопроект о возможности получения выплаты вместо земельного участка был принят в 2018 году. В областном правительстве объяснили необходимость ведения такой меры тем, что предоставление всем многодетным семьям земли с инфраструктурой неподъемно для бюджета. Только в 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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