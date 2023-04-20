Многодетным семьям опять выделили землю в чистом поле

Двум многодетным семьям из Красноуральска местные власти предоставили бесплатную землю под строительство частных домов, но наделы оказались лишены необходимой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, выездная проверка показала, что к участкам не подведены ни газ, ни электричество, ни вода. «В силу требований закона на органах публичной власти лежит обязанность по благоустройству соответствующих территорий с тем, чтобы земельные участки, предназначенные для оказания государственной поддержки семьям, были на момент их предоставления гражданам снабжены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

В интересах многодетных семей прокуратура подала в суд иск к администрации города, суд его удовлетворил. Местные власти должны подвести к участкам необходимые коммуникации.

Напомним, с 2011 года в Свердловской области бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 16 700 многодетных семей. Еще около 10 тысяч семей получили вместо земли социальную выплату, которая составляет 200 тысяч рублей. Законопроект о возможности получения выплаты вместо земельного участка был принят в 2018 году. В областном правительстве объяснили необходимость ведения такой меры именно тем, что предоставление всем многодетным семьям земли с коммунальной инфраструктурой неподъемно для бюджета. Только в 2015 году подведение инженерных коммуникаций к одному участку стоило около 1 млн 400 тысяч рублей, а в 2017 – уже 1 млн 727 тысяч.

Красноуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»