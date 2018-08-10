Многодетным семьям вместо земли под собственный дом предложат пять средних зарплат

Областное правительство наконец приняло постановление, которое позволит ему отчитаться перед президентом по исполнению майского указа об улучшении жилищных условий многодетных семей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, вместо земли под строительство собственного дома многодетные семьи смогут получить единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей. Или же продолжать годами стоять в очереди на получение участка. «Этот выбор должны сделать сами семьи, реально оценивая свои возможности вести жилищное строительство. Всего с 2012 года уральским многодетным семьям предоставлено свыше 10 тысяч земельных участков. До 1 апреля 2019 года планируется предоставить еще 5,9 тысячи участков, расположенных на территории области», – заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, всего в областной очереди сегодня находится 8 500 многодетных семей, на муниципальном уровне – еще 18 100. В областном бюджете на 2018 год на компенсации многодетным семьям, согласным отказаться от права на бесплатную землю, заложено 300 млн рублей. Если разделить эту сумму на 200 тысячи рублей, то получится, что этих денег хватит на выплаты 1 500 семьям. Добавим, что сумма в 200 тысяч рублей, если верить Свердловскстату, примерно равна пяти средним зарплатам жителя Свердловской области. Участок под строительство дома площадью 10-15 соток за эти деньги, в принципе, купить возможно, но в большинстве случаев он окажется лишен практически любой инфраструктуры – канализации, водоснабжения, электричества, асфальтовой дороги.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

В Кировграде после дождя смыло мост (ФОТО, ВИДЕО). / В уральском вузе, где готовят чиновников, возможна отставка директора. / «Единую Россию» в Екатеринбурге пытаются вытянуть из болота за счет позитива от ЧМ-2018 (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»