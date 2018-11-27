«Екатеринбург-Экспо» пустил под экскаватор 50 млн рублей: парковку снова ремонтируют (ФОТО)

На территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ремонтируют парковку. Работы закончатся летом, к очередному «Иннопрому». Полгода назад прошла реконструкция этого же участка за 50 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у здания выставочника сейчас работают экскаваторы, достают из земли плитку на территории парковки. В пресс-службе МВЦ пояснили, что ремонт начался в связи со строительством конгресс-холла. Работы по реконструкции парковки начались в августе, но рассчитаны и на зимний период – до весны финишное покрытие укладывать не будут. Сейчас идет выравнивание и отсыпка. В итоге парковка станет больше, будет восстановлена ВИП-парковка, рабочие сделают площадь перед и вокруг конгресс-холла.

Интересно, что участок, который разобрали экскаваторы, реконструировали совсем недавно. В конце мая был проведен конкурс по ремонту тротуаров и парковки у выставочника – затраты оценили в 64 млн рублей, однако подрядчик, компания из оренбургского города Бузулука, снизил цену до 50 млн рублей. Требовалось переложить плитку, чтобы избавиться от луж – территорию проведения «Иннопрома» традиционно затапливает во время дождей.

В пресс-службе «Екатеринбург-Экспо» корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что летом работы на самом деле проводились и отремонтированный участок попал под текущий ремонт. Примечательно, что в техзадании к летнему ремонту указывалось, что гарантийный срок работ должен составить 1 год. Тогда такое уточнение вызвало критику, так как на реконструкцию ушли десятки миллионов рублей. В итоге оказалось, что «гарантийный срок» составил всего несколько месяцев.

Добавим, первый вице-губернатор Алексей Орлов в ходе обсуждения бюджета на следующий год обратился к депутатам с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», во сколько бы он ни обошёлся. Конечная стоимость объекта до сих пор неизвестна, в бюджете-2019 на него заложено 1 млрд 490 млн рублей. До конца этого года выставочник получит 2,6 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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