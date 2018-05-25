Выставочник «Екатеринбург-Экспо» требует ремонта: за 64 миллиона

Тротуары у «Екатеринбург-Экспо» нуждаются в ремонте – более 64 миллионов уйдет на восстановление покрытий. Продержаться обновленная плитка должна один год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок размещена документация на «восстановление финишного покрытия территории благоустройства» выставочника, где проходит «Иннопром». Уральский выставочный центр выделяет 64,7 млн рублей. Территория объекта разделена на три части. На первой площадке необходимо демонтировать 45 тысяч кв. метров тротуарной плитки, уплотнить грунт, выровнять основу, уложить плитку и подготовить гостевой проезд. На втором участке, где находится парковка, уберут трамвайные плиты (видимо, здесь выбран такой тип покрытия), укрепят грунт, засыплют провалы, смонтируют покрытие заново и нанесут разметку. Третий участок – газоны, их перестелят. Все работы должны быть завершены до 30 июня 2018 года, отдельно оговаривается, что с 6 по 10 июня, в то время, когда ремонт еще будет идти, подрядчик должен обеспечить наличие парковки на максимально возможное количество машин, но не менее 2500. Гарантийный срок работ – всего 1 год.

Территория выставочника практически перед каждым «Иннопромом» вызывает вопросы. В прошлом году гости снова убедились: все недостатки, на которые они указывали организатору в прошлые годы, остались. Все начинается с жутких пробок на въезде, продолжается хаосом на парковке, а дальше посетителей ждут «волны» на тротуаре и некоторые другие сюрпризы. К примеру, в прошлом году пошел дождь – и гостям пришлось перепрыгивать через лужи, система водоотведения у выставочника не сработала. Само здание дождь тоже не выдержало – уборщики внутри собирали воду с протекающей крыши.

«1. Ещё до строительства конгресс-центра на площадке «Екатеринбург-Экспо» нужно построить новый 2-й выезд или транспортную развязку. 2. На парковке нанести четкую разметку по квадратам (A1-2-3-4-...; B1-2-3-4...) , выровнять уровень и ливнёвку ревизировать (чтоб не было воды по 30 см.) 3. Работу волонтёров организовывать не только в день открытия, но и во все дни выставки, и расставлять их по всей парковке в тысячи машин», – сформулировал помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов на своей странице в «Фейсбуке».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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