«Формика» не учла пожеланий: огромные пробки, забитые парковки, грязные туалеты (ФОТО)

К предпоследнему дню работы выставки «Иннопром» ее гости и участники убедились: все недостатки, на которые они указывали организатору в прошлые годы, остались. Посещение начинается с длительного стояния в пробке, им же и заканчивается, а в промежутке приходится сталкиваться с другими трудностями.

Пробка на Россельбане на подъезде к выставочнику

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году ситуацию усугубила погода. Внезапно оказалось, что к дождям «Екатеринбург-Экспо» не приспособлен. Вчера во время дождя прямо в павильонах стояли ведра, в которые капала стекающая с потолков вода, а по парковкам надежнее всего передвигаться в резиновых сапогах. Ливневой канализации на площадке то ли нет, то ли она не справляется со стихией.

Сам заезд на площадку вчера омрачил день множеству посетителей. По их отзывам, несколько «молоденьких ребят», которых поставили регулировать движение, просто не справлялись с огромным потоком машин. Некоторые посетители, не выдержав длительного стояния в пробках, просто бросали свои автомобили и шли пешком.

Внутри самого выставочника гости отмечают другие организационные накладки. Например, сложно разобраться с порядком регистрации на входе, а волонтеры порой даже не могут найти заранее заказанные и уже изготовленные бейджи участников. Не все ладно и в «бытовом» секторе: по свидетельству очевидцев, туалеты очень грязные, непонятно даже, убирают ли их в течение дня.

Уборщица собирает воду, капающую с потолка

Что касается парковок, с которых посетители вчера выбирались по два-три часа, то свои пожелания организаторам сформулировал помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов. «1. Ещё до строительства конгресс-центра на площадке «Екатеринбург-Экспо» нужно построить новый 2-й выезд или транспортную развязку. 2. На парковке нанести четкую разметку по квадратам (A1-2-3-4-...; B1-2-3-4...) , выровнять уровень и ливнёвку ревизировать (чтоб не было воды по 30-см.) 3. Работу волонтёров организовывать не только в день открытия, но и во все дни выставки, и расставлять их по всей парковке в тысячи машин», – написал Пудов на своей странице в соцсети. Добавим, что вчера вечером на Кольцовской трассе на въезде в город возникла пробка невиданных размеров – 12 км, от светофора на перекрестке с улицей Онежской до отеля «Рамада».

Отметим, что подобные же отзывы оставляли и посетители прошлогодних «Иннопромов».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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