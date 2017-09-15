«Екатеринбург-Экспо» снова опростоволосился перед федеральными чиновниками

Посетители Всероссийского съезда региональных операторов капремонта остались недовольны площадкой для проведения форума, который, напомним, проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». К выставочнику постоянно возникают вопросы – то из-за проблем с парковкой, то из-за протечек во время дождей, то из-за сломанных и немытых туалетов.

На сей раз недовольство посетителей вызвали технические заминки. На главной пленарной сессии съезда у гостей не работали микрофоны – в частности, лишился «голоса» вице-губернатор Сергей Швиндт. Впрочем, через несколько минут микрофон ему заменили.

«Пока ЖКХ меняется к лучшему, постоянно со связью какие-то проблемы», – прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

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