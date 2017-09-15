Пятница, 15 сентября 2017, 15:44 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

«Екатеринбург-Экспо» снова опростоволосился перед федеральными чиновниками

«Екатеринбург-Экспо» снова опростоволосился перед федеральными чиновниками

Посетители Всероссийского съезда региональных операторов капремонта остались недовольны площадкой для проведения форума, который, напомним, проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». К выставочнику постоянно возникают вопросы – то из-за проблем с парковкой, то из-за протечек во время дождей, то из-за сломанных и немытых туалетов.

На сей раз недовольство посетителей вызвали технические заминки. На главной пленарной сессии съезда у гостей не работали микрофоны – в частности, лишился «голоса» вице-губернатор Сергей Швиндт. Впрочем, через несколько минут микрофон ему заменили.

«Пока ЖКХ меняется к лучшему, постоянно со связью какие-то проблемы», – прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.09.17

В муниципальных думах упало число депутатов от оппозиционных партий. / Невьянская башня стала самой популярной у туристов этим летом. / Конкурсы по избранию глав Богдановича и Белоярского затянулись.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Формика» не учла пожеланий: огромные пробки, забитые парковки, грязные туалеты (ФОТО)

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Антон Симаков презентовал картину «Матильда» – творческий манифест против клерикализации (ВИДЕО)

Ураганный ветер оставил без света тысячи жителей нескольких свердловских городов

В Новоуральске появился памятник жертвам политических репрессий из каслинского чугуна

В Тавде игровой стенд рухнул на четырехлетнего малыша
Все новости