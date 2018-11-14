В свердловских школах появились «1-к» классы: кое-где детям придется учиться в 4 смены

Свердловская область, судя по всему, провалила исполнение поручения президента по переводу всех школьников на обучение в первую смену к 2025 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос об острой нехватке мест в школах был поднят сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету. В частности, глава Березовского Евгений Писцов рассказал, что 1 сентября этого года в своём городе ему уже довелось приветствовать учеников «1-к» класса. «Чтобы перевести всех учеников на первую смену, только у нас в Березовском нужно к 2025 году построить восемь новых школ. Первую из них мы должны были сдать в 2017 году. Но ни в 2017, ни в 2018 мы ее не сдали. Возможности обучения в две смены исчерпаны, кое-где уже вводится третья. Обращаюсь к областным министрам – может быть, как-то сделать эту программу приоритетной», – предложил он.

Замминистра строительства Игорь Дубровин на это ответил, что невозможно скорректировать областные программы, пока до министерств не будет доведена информация о средствах, выделяемых на нацпроекты федеральным бюджетом. Ожидается, что эти данные регионы получат не раньше декабря.

Председатель заксо Людмила Бабушкина добавила, что ситуация со школами в Березовском ещё не самая худшая. «Мне известны муниципалитеты, в которых уже и возможности трёх смен исчерпаны, и в затылок дышит четвёртая», – отметила она.

Добавим, что строительство новой школы в Сосьве взамен здания, введённого в эксплуатацию в 1908 году, вновь в бюджет не попало. По словам первого вице-губернатора Алексея Орлова, «в списке поручений губернатора она есть», только не на 2019, а на 2020 год.

Екатеринбург, служба информации

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