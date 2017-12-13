Партнером выставки «Иннопром-2019» может стать Германия

Германия рассматривает возможность стать страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2019 году. Об этом заявил генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль во время заседания клуба иностранных инвесторов на Урале, сообщает ДИП. Заинтересованность в немецких партнерах есть и со стороны свердловского правительства. Однако окончательное решение будет приниматься на уровне руководства стран.

Напомним, партнером «Иннопрома» в 2018 году станет Южная Корея. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, ее темой заявлено цифровое производство. По словам директора деловой программы выставки Антона Атрашкина, в следующем году ожидается расширение списка представителей иностранных государств среди участников «Иннопрома».

Форум пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», рядом с которым планируется построить конгресс-холл. Как сообщает ДИП, губернатор Евгений Куйвашев поставил организаторам выставки задачу сделать максимально комфортным пребывание посетителей «Иннопрома», несмотря на близость строительной площадки к выставочнику.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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