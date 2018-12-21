Главным партнером выставки «Иннопром-2019» станет Турция

Турция приняла приглашение стать страной-партнером международной выставки «Иннопром», которая пройдет в июле 2019 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

«Статус страны-партнера юбилейной Х международной промышленной выставки «Иннопром» подчеркнет особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества», – отметил глава ведомства Денис Мантуров.

По данным министерства, за 2017 год Россия и Турция увеличили взаимный товарооборот на 40%, за 8 месяцев 2018-го – еще на 30%. Турецкая Республика занимает седьмое место в топ-10 основных внешнеторговых партнеров РФ.

Ранее предполагалось, что страной-партнером выставки «Иннопром-2019» может выступить Германия.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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