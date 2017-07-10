Сакэ, майонез и конфеты, – что интересного нашли простые екатеринбуржцы на «Иннопроме» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня официально стартовал «Иннопром». Несмотря на рекомендации простым жителям города не посещать выставку хотя бы в первый, насыщенный деловой повесткой день, екатеринбуржцев с бейджами «Посетитель» было много. Очевидно, затея оператора «Иннопрома» «Формики» сделать выставку исключительно для профессионалов опять провалилась. Многие люди стояли по 1,5-2 часа в очереди перед входом в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», чтобы просто войти внутрь и развлечься.

Иннопром-2017

Правда, как таковых аттракционов тут было немного, тем не менее, уральцы нашли, чем себя занять. Почти у каждого стенда они угощались, чем можно – конфетами, печеньем, бутербродами. А у японских стендов, где наливали сакэ и раздавали суши, было настоящее столпотворение. Кстати, тут нашелся конкурент знаменитому екатеринбургскому майонезу – продукт из страны восходящего солнца рекламировали наряду с другими товарами из Японии.

Пожилые горожане, которые приехали на выставку, пробовали на себе новинки медицины – например, современные глюкометры. Мужчины с удовольствием присаживались за руль выставочных «Мицубиси» и «Тойот», чтобы сделать фото. Многие люди приходили с детьми. На сей раз, правда, никто не жаловался на отсутствие пеленальных комнат. Справедливости ради стоит отметить, что продукция для подрастающего поколения на выставке тоже была. Например, интерактивная песочница, сделанная японцами для развития моторики и воображения у детсадовцев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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