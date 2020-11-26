Свердловская область заявилась на конкурс «Вкусы России» с хлебом и водой

Свердловская область принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Голосовать за продукты можно на официальном сайте конкурса. Регион представляют четыре продукта. Как ни странно, майонеза среди них нет.

В министерстве уточнили, что Свердловскую область представляет хлеб «Чусовской», кекс «Свердловский», слойка «Свердловская» и минералка «Обуховская». Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, производители сами предлагали продукты на конкурс, предварительного отбора или голосования, например, среди жителей региона, не было.

Екатеринбург, Елена Сычева

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