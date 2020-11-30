Екатеринбуржцы высмеяли Куйвашева за рекламу хлеба и воды: «Очень актуально!»

Губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в инстаграме призвал свердловчан поддержать местных производителей на конкурсе «Вкусы России».

Напомним, к участию заявились производители хлеба «Чусовской», слойки «Свердловская», минеральной воды «Обуховская» и кекса «Свердловский».

Подписчики губернатора тут же засыпали его упреками. От полушутливого обсуждения, почему в список не попал любимый горожанами майонез, свердловчане перешли к серьезным проблемам. Пользователи в очередной раз упрекнули Куйвашева в росте заболеваемости коронавирусом. «Благодаря вашему открытию всего и везде, не чувствуем мы вкусы и запахи», – жалуется одна из подписчиц.

Другие иронизируют, что под руководством Куйвашева жители области не могут себе позволить никаких других продуктов. «Точно! Давайте поговорим о хлебе и воде. С квитанцией по ЖКХ за ноябрь нам – инвалидам это очень актуально», – пишет natali.belenkaia. «Цены в магазин очень сильно поднялись, зарплаты уменьшились, где же ваша средняя зарплата по Свердловской области в 42 т. , когда люди получают 15 т. Сводят концы с концами», – пишет anna_bazhenova2196 (орфография авторская).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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