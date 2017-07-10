Путина ждут на «Иннопроме» в ближайшие минуты

Президента России Владимира Путина ждут на промышленной выставке «Иннопром» в ближайшее время.

Как передает корреспондент NDNews.ru с места событий, к встрече первого лица страны уже все готово. Всех организаторов, журналистов и персонал уже досмотрели, «расставили по местам». Журналистов из кремлевского пула пока в «Екатеринбруг-Экспо» не видно, они, вероятно, появятся вместе с Путиным. Ожидается, что глава государства побывает у трех стендов. Чиновники Свердловской области также уже находятся на территории выставочника. Судя по всему, президент должен появиться в самое ближайшее время.

Добавим, сегодня до 12 часов на «Иннопроме» могут появиться только обладатели специальных бейджей. «Простых смертных» не запускают. В соцсетях, между тем, жители Екатеринбурга жалуются, что у мест скопления бесплатных шаттлов нет никаких предупреждений о том, что до полудня выставка будет работать в закрытом режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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