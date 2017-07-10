Иннопром начался для Путина, для «смертных» – выставка откроется в полдень (ФОТО)

В Екатеринбурге начала работу промышленная выставка Иннопром. В павильоны съезжаются журналисты, персонал, представители организатора. До полудня обычных посетителей тут не ждут – на въезде тщательно проверяют машины, людей просят выходить из автомобилей, на входе очередь на досмотр, причем всех, у кого на бейдже нет голограммы, разворачивают обратно. Их запустят только в полдень. Так что пока здесь немноголюдно.

До этого времени павильоны выставки будут обходить главы международных делегаций и президент России Владимир Путин, который со вчерашнего дня находится в Екатеринбурге. Его ждут в «Экспо» не раньше, чем через полтора часа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.07.17

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