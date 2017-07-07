У организаторов «Иннопрома» нашли крупную ошибку: не позвали тех, кто раздает деньги

Международный форум-выставка «Иннопром» еще не стартовал, но первый вывод об организационных просчетах уже есть. Такое заявление сделал сегодня депутат Госдумы, член комитета по промышленной политике Андрей Альшевских.

«Ни правительство Свердловской области, ни компания «Формика», организовавшая мероприятие за десятки миллионов рублей, официально не позвали на выставку делегацию Госдумы. Тем более профильный промышленный комитет. Понятно, что избранники, представляющие регион, слышали про «Иннопром». Но устроителям, на мой взгляд, не мешало и других наших коллег пригласить в Екатеринбург. Для меня остается загадкой, почему региональные власти не спешат задействовать парламентский ресурс. По факту получается, что на «Иннопроме» нас не очень-то ждут», – написал Альшевских на своей странице в соцсети.

В телефонном разговоре с РИА «Новый День» Андрей Альшевских развернул свою мысль: «Государственная дума, помимо всего прочего, принимает закон о федеральном бюджете. А в бюджете есть такая статья расходов, как развитие промышленности. Комитет Госдумы по промышленности может вносить предложения по этому направлению. Поэтому было бы гораздо продуктивнее для области, если бы организаторы «Иннопрома» или правительство пригласили депутатов промышленного комитета. И еще комитета по международным отношениям – ведь выставка международная. Но я узнавал в аппарате нашего комитета – ничего не было».

Депутат заксо Вячеслав Вегнер, в свою очередь, рассказал РИА «Новый День», что тема участия депутатов Госдумы в работе «Иннопрома» обсуждалась вчера на совете заксо. «Нам сообщили, что посетить «Иннопром» изъявили желание 18 депутатов Госдумы. За каждым из них был закреплен депутат заксо, который будет их сопровождать, что-то подсказывать, показывать. Например, за Андреем Альшевских закреплен Валентин Лаппо, за Юрием Афониным и Николаем Езерским – лидером фракции КПРФ Ивачев. Но региональное правительство, в частности, министерство инвестиций и развития, приглашений промышленному комитету Госдумы действительно не направляло, и я согласен с Андреем, что, наверное, это следовало бы сделать».

Добавим, что свердловские власти не в первый раз показывают себя плохими лоббистами.

В июне вышло официальное распоряжение правительства России о переносе выставки вооружений RAE-2017 из Нижнего Тагила в город Кубинка Московской области. По мнению экспертов, перенос Russia Arms Expo в столичный регион – это, безусловно, негативное событие для Свердловской области. Выставка, существовавшая еще со времен губернаторства Эдуарда Росселя, позволяла решать региону целый комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых, бюджетных, производственных и даже политических задач.

Добавим, что и к официальному организатору «Иннопрома», «Формике», есть и другие претензии, кроме невнимания к членам парламента. Интересно, например, что в этом году сократили и количество приглашений на торжественную церемонию открытия «Иннопрома», которая пройдет в «Космосе», и на губернаторский прием в честь начала выставки, который состоится в Ельцин Центре. Пригласительной кампанией занимается тоже «Формика», представители которой поделились, что в этом году «слишком внушительная делегация страны-партнера» (Японии), а потому квот для местных будет меньше, чем в прошлые годы.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 07.07.17

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