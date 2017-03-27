Инвестиции, кадры, имидж: что потеряет Средний Урал вместе с RAE

Публикации за 27.03.17

Последствия переноса выставки вооружений Russia Arms Expo из Нижнего Тагила в Подмосковье, о чем стало известно в конце прошлой недели, могут оказаться самыми серьезными. По мнению экспертов, регион ждут серьезные потери, как экономические, так и имиджевые. Мероприятие, которое стало одной из визитных карточек региона, воспринималось уже как неотъемлемая часть Свердловской области, организаторы надеялись, что в ближайшие годы выставка выйдет на самоокупаемость. Но реальность оказалась гораздо печальнее – судя по всему, с RAE придется распрощаться.

Как уже сообщал NDNews.ru, о переносе выставки сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на главу российского Минпромторга Дениса Мантурова. «Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота». Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – заявил министр. Отметим, что затраты на проведение выставки были не сказать чтобы космические: на организацию выставки Уралвагонзавод тратил около 300 млн рублей в год, что сопоставимо со стоимостью только одного танка «Армата».

Новость вызвала у свердловчан состояние, близкое к шоку. «Если это так, то последствия в любом случае будут отрицательными, – уверен председатель комитета областного заксобрания по промышленной политике Альберт Абзалов. – С учетом того, что выставка была одним из брендов Свердловской области, это потеря. Считаю, что вмешаться должен, в первую очередь, губернатор. Со стороны депутатов тоже реакция будет. В ближайшие дни обсудим это с нашими коллегами из Нижнего Тагила».

«Перенос ­Russia­ Arms­ Expo­ (­RAE­) в столичный регион ­– это, безусловно, не­гативное событие для нашей области. Такая ­выставка позволяла по­казывать наш регион в­ качестве одного из ц­ентров инновационного­ и промышленного разв­ития, как в России, т­ак и в мире, – считает заведующий сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин. – Для наши­х промышленников появ­лялись дополнительные­ возможности для комм­уникаций, обмена опыт­ом, создания новых пр­оизводственных связей­, заключения контракт­ов. Конечно, продемон­стрировать новинки те­хники и технологий ур­альские предприятия с­могут и на других пло­щадках, однако, они лишаются возможности п­редставить свою проду­кцию в наиболее благо­приятных «домашних» у­словиях. В целом, так­ая международная выст­авка позволяла решать­ нашему региону целый­ комплекс коммуникаци­онных, маркетинговых,­ бюджетных, производс­твенных и даже политических задач. Не нужн­о забывать и о потеря­х коммерческого харак­тера для региона и дл­я города, связанных с­ недополучением доход­ов от проведения выст­авки, простаиванием с­озданной к этому меро­приятию инфраструктур­ы. С другой стороны, ­вероятно, существуют ­веские доводы в польз­у ее переноса, связан­ные с более широкими ­инфраструктурными воз­можностями центрально­го региона, упрощение­м логистики для между­народных участников, ­оптимизацией бюджетны­х расходов и так далее».

В Нижнетагильском институте испытания металлов (НТИИМ), на полигоне которого выставка проходила годами, долго искали сотрудника, который бы согласился прокомментировать агентству грустную новость, но в итоге сообщили немного: «Никаких официальных документов о переносе выставки мы пока не видели. Проведение нашей выставки было утверждено правительством РФ», – заявили в институте.

Председатель областной организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Владимир Красноруцков считает, что если перенос действительно состоится, это может отрицательно сказаться, помимо прочего, на кадровом потенциале Свердловской области. «Эту выставку посещают работники наших предприятий, ходят целыми семьями, с детишками. Показывают детям – смотри, сынок, это я сделал. Это важно для преемственности поколений. А в Московскую область на выставку они не поедут. Возможно, это отразится на мотивации детишек в выборе профессии», – отметил профсоюзный деятель.

Отметим, что успех выставки у посетителей, как детей, так и взрослых, рос с каждым годом. В прошлом году Russia Arms Expo стала победителем в номинации «Бизнес-проекты» IV Всероссийского конкурса в области событийного туризма. А Нижний Тагил стал вторым в итоговой номинации «Событийная столица». Конкурс проходил в рамках V Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo». Напомним, в 2015 году, когда на полигоне «Старатель» презентовали новейший танк «Армата», на выставке был аншлаг. Помимо членов правительства, включая Дмитрия Медведева, и профессионалов-оборонщиков, приехали и любопытствующие из числа медийных персон – например, байкер Хирург и публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Между тем партия власти ничего критичного в переносе выставки не видит. Как заявил NDNews.ru депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин, «решение принято, и принято на самом верху. Будем развивать что-нибудь другое». В частности, выходец с Уралвагонзавода предлагает дальнейшее развитие «военного» туризма в Свердловской области. «Туризм для наших городов с узкой монопрофильной экономикой – отличный инструмент её диверсификации. Свою задачу, в первую очередь, вижу в том, чтобы искать и использовать любые возможности, направленные на экономическое развитие городов Нижнетагильского округа. У проекта «Воентур» большое будущее. Выставку он, конечно, не заменит, но я уверен, что возможность прокатиться на танке, пострелять и так далее будет пользоваться спросом», – заявил Балыбердин.

Что же касается губернатора Евгения Куйвашева, то он тему переноса выставки просто проигнорировал. На состоявшейся сегодня депутатской ассамблее он произнес хвалебную речь в адрес депутатов Госдумы нового созыва. По словам Куйвашева, депутаты уже показали себя эффективными лоббистами и активно привлекают в регион бюджетные и внебюджетные инвестиции. Губернатор пообещал участникам заседания дальнейший расцвет инвестпривлекательности области, а про перенос выставки вооружений в Подмосковье не упомянул ни единым словом. Напомним, выставка проходила в Свердловской области ещё со времен губернаторства Эдуарда Росселя, который вложил в ее развитие все свои лоббистские возможности. RAE считалась одним из брендов Уральского региона. Ее неоднократно пытались перенести в Подмосковье, но прежним руководителям области – Росселю и Мишарину удавалось отстоять полигон «Старатель» как место проведения RAE.

Москва, Нижний Тагил, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Нижний Тагил, Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

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