Russia Arms Expo отняли у Нижнего Тагила

Публикации за 24.03.17

Одна из крупнейших в России выставок вооружения и старейшая в Свердловской области – Russia Arms Expo – больше не будет проходить в Нижнем Тагиле. Ее перенесут в Подмосковье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Минпромторга Дениса Мантурова. «Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота». Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – сказал министр.

Напомним, выставка проходила в Свердловской области ещё со времен губернаторства Эдуарда Росселя и считалась одним из брендов Уральского региона. Ее неоднократно пытались перенести в Подмосковье, но прежним руководителям области удавалось отстоять полигон «Старатель» как место проведения RAE.

Эксперты полагают, что потеря выставки негативно отразится и на экономике, и на инвестклимате Среднего Урала.

Екатеринбург, Март, Елена Сычева

Екатеринбург, Март. Другие новости 24.03.17

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