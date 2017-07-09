Путина ждут в Космосе (ФОТО)

В ККТ «Космос», где должна пройти церемония открытия Иннопрома, заминка – люди выстроились перед закрытыми дверями зала. В 19:00 там должен был выступить Владимир Путин, однако президент ещё не приехал. Примечательно, что перед посещением «Космоса» президент собирался заехать на «Дацюк-арену», встретиться с хоккеистами команды НХЛ «Неоплан». На улице Куйбышева в эти минуты огромное количество полицейских, все припаркованные машины, до чьих хозяев не удалось дозвониться, увезли на эвакуаторах, пешеходов тоже не наблюдается. Все это свидетельствует о том, что президента ещё пока ждут на арене.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

Екатеринбург. Другие новости 09.07.17

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