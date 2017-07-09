Не ходить и не ездить: из-за Путина улицы перекрывают даже для пешеходов

В Екатеринбурге правоохранители ограничили доступ пешеходов на некоторые улицы. В частности, нельзя сегодня вечером было пройти по набережной Исети и по проспекту Ленина с обеих сторон на участке от девятой гимназии до Главпочтамта. Особые меры связаны с визитом президента России Владимира Путина, который сегодня побывал на Дацюк-арене вместе с именитым хоккеистом Павлом Даюцком и главой федерации хоккея Свердловской области Олегом Черепановым, а также принял участие в церемонии открытия «Иннопрома».

Завтра глава государства вместе с главой минпрома РФ Денисом Мантуровым осмотрит павильоны выставки, которая откроется для рядовых посетителей только в полдень вместо запланированных 9 часов утра. Горожанам советуют учитывать особое положение в Екатеринбурге, связанное с пребыванием Путина, и выбирать пути обхода и объезда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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