Машины, иконы и шаверма для братьев – Куйвашеву показали Иннопром перед приездом Путина (ФОТО)

Меньше суток осталось до начала работы очередной выставки «Иннопром», страной-партнером которой в этом году стала Япония. Сегодня днем врио губернатора Евгений Куйвашев лично проинспектировал площадку. На него экспозиция произвела, по его словам, прекрасное впечатление. «Выставка обросла мускулами», – заявил он. Редакция РИА «Новый день» представляет собственный взгляд на экспозицию «Иннопром-2017».

Во-первых, журналисты отметили новый имидж губернатора. Для первого знакомства с участниками «Иннопрома» Евгений Куйвашев выбрал светло-зеленую куртку, горчичного цвета брюки и кроссовки с белыми шнурками. Рядом со строго одетыми японцами губернатор смотрелся немного экзотично.

Врио начал осмотр экспозиции со стендов «медных королей» и группы «Синара». У стенда УГМК Куйвашев задержался не слишком надолго. А вот в выставочном павильоне «Русской медной компании» врио губернатора, его свита и десятки журналистов задержались: требовалось досмотреть до конца промо-ролик. В это время обычные посетители с интересом рассматривали драгоценные оклады икон и другие ювелирные изделия, представленные РМК. На стенде города Екатеринбурга, где его ждал замглавы администрации города Сергей Тушин, Куйвашев остановился не более чем на 10 секунд.

На стенде Свердловской области врио губернатора провел существенно меньше времени, чем у РМК. Сам стенд в этом году сделан в стиле «простенько и со вкусом». Он стилизован под частный дом, в котором представлены кухня, спальня, детская, ванная комната, полностью оснащенные мебелью, бельем, посудой и другими товарами народного потребления от представителей малого и среднего бизнеса региона.

Во время пресс-конференции представители японской делегации заявили, что Россия нуждается в современном высокотехнологичном оборудовании, произведенной в Стране восходящего Солнца, а «Иннопром» – прекрасная площадка для заключения деловых контактов. Но вот что, кроме рынка сбыта, может интересовать в Свердловской области иностранных партнеров, пока не совсем понятно. Когда председателя правления робототехнической японской компании Fanuc Йосихару Инаба спросили, какой из российских стендов произвел на него наибольшее впечатление, он слегка рассмеялся. После чего пояснил, что «пока не имел возможности осмотреть экспозицию».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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