Путин близко: центр Екатеринбурга зачищают от припаркованных машин (ФОТО)

С центральных улиц Екатеринбурга убирают припаркованные машины. Вероятно, это связано с предстоящим визитом президента Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вывезли уже практически все автомобили с улицы Белинского. Сейчас эвакуаторы под присмотром сотрудников полиции убирают машины с улицы Карла Либкнехта. Это обычная мера перед визитами первых лиц государства.

Напомним, по сообщению сайта главы государства, он проведёт в уральской столице воскресенье и понедельник. Помимо посещения стендов «Иннопрома», которое запланировано на утро 10 июля, Владимир Путин также навестит спортивный комплекс «Дацюк-арена», построенный за счёт гранта, который сам глава государства вручил хоккеистам из команды «Неоплан» за победу в фестивале НХЛ в Сочи в 2014 году. Точный график работы президента остается секретом. На состоявшейся сегодня на площадке «Иннопрома» пресс-конференции врио губернатора Евгений Куйвашев косвенным образом признал, что даже он точно не знает, когда увидит президента. «Читайте сайт Кремлин.ру, там есть вся необходимая информация», – ответил он на просьбу журналистов поделиться деталями программы визита Путина на Урал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.17

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