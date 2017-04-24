«Путин, помоги!» – обманутые дольщики вывесили простыню с «кровавым» посланием президенту (ФОТО)

Публикации за 24.04.17

Обманутые дольщики из Екатеринбурга обратились к президенту России Владимиру Путину. Владельцы квартир в недостроенном здании на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников вывесили простыню с надписью кроваво-красного цвета, адресованной главе государства.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, речь идет о доме, строительством которого занималось ООО «Рубикон Аэро-Инвест». Дольщиками объекта ЖК «Щербакова, 20» стали порядка ста человек, причем изначально генподрядчиком числилась группа компаний «Астра». Однако девелопер в итоге своих обязательств не выполнил, фактически сделав людей бомжами.

Дольщики «Щербакова, 20» уже выходили с акциями протеста к минстрою Свердловской области, а также обращались к депутатам, чтобы их признали пострадавшими от действий недобросовестного застройщика. Однако пока парламентарии и чиновники не хотят помогать за счет бюджета этим людям. Согласно действующему закону, временно замороженное из-за финансовых неурядиц подрядчика строительство не считается брошенным, а дольщики – обманутыми.

Кстати, в отношении застройщика жилого комплекса «Щербакова, 20» ведется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями, приведшего к тяжким последствиям (часть 2 статья 201 УК РФ). Оно было возбуждено в конце марта 2017 года. Тем не менее, проблема дольщиков пока так и не решилась. Видимо, поэтому они решили обратиться к президенту: «Путин, помоги достроить дом. Обманутые дольщики», – гласит самодельный плакат, вывешенный на брошенном девелоперами здании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

Глава КДК РФС назвал поведение «Урала» неподобающим из-за трех удалений. / Еще у одного дома в Ирбите обрушилась стена (ФОТО, ВИДЕО). / Убийства на Сортировке: преступников было двое, а жертвы не были знакомы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»