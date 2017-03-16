Жертвы «заморозки» просят признать их обманутыми дольщиками / Минстрой против

Публикации за 16.03.17

Свердловской области грозит новая волна возмущений обманутых дольщиков. Таковыми себя считают граждане, которые вложились в замороженные по причине кризиса жилые комплексы. В региональном правительстве пытаются решить проблему поиском новых инвесторов, которые дадут деньги на завершение строительства объектов, а людей уговаривают подождать лучших времен.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вопрос о расселении обманутых дольщиков рассматривался сегодня на жилищном комитете Свердловского заксобрания. Глава областного минстроя Михаил Волков сообщил, что работа в этом направлении практически завершена. Сейчас решается вопрос для предоставления земельного участка «Атомстройкомплексу», который взял на себя обязательства построить жилье для граждан, пострадавших от мошенничества. На 1 февраля в региональном реестре обманутых дольщиков оставалось 391 человек – большая часть из Екатеринбурга, также в списке есть жители Первоуральска, Белоярского округа, Верхней Салды, Березовского, Сухого Лога и Серова. Для их расселения минстрой планирует задействовать площадку в районе улиц Пихтовая и Малопрудная в Екатеринбурге, сейчас решается вопрос о техподключении на земельном участке.

Волков также обозначил новую проблему, с которой столкнулось его ведомство. Все чаще в минстрой обращаются дольщики, которые считают себя обманутыми, если стройка была заморожена по причине финансовых трудностей застройщика. «Мы объясняем людям, что правительство ищет новых инвесторов. Сейчас такая работа ведется по объектам «Бухта Квинс», ЖК «Западный», объект компании «Рубикон Аэро-Инвест» ЖК «Щербакова», «Уралэнергострой» на Крауля, объекты «Энергоинвестстроя» в Первоуральске и Екатеринбурге, ЖК «Первый Николаевский», – пояснил министр.

Депутаты предложили внести поправки в областной закон о поддержке граждан, пострадавших от юрлиц, чтобы включить дольщиков перечисленных ЖК в реестр. Но глава минстроя возразил: «Областной закон защищает граждан, которые пострадали от строительной пирамиды, они несли деньги на пустые обещания застройщика. Сейчас ситуация другая, за людьми закреплены земельные участки, строительство начато, и его надо завершать. Для этого стоит задача сделать объекты экономически привлекательными».

Какими способами правительство будет привлекать инвесторов, Волков не пояснил. Единоросс Виктор Якимов в свою очередь заявил, что современное законодательство обязывает граждан страховаться от рисков незавершенного строительства, поэтому он не видит причин считать таких дольщиков обманутыми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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