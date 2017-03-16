В Свердловской области катастрофически упал ввод жилья: набрали только треть от прошлогодних результатов

Публикации за 16.03.17

В Свердловской области катастрофически просели объемы ввода жилья. За февраль этого года удалось сдать только треть от объема прошлого года. Оборот в этой сфере экономики сократился почти в два раза.

Свердловскстат опубликовал данные о количестве введенных квадратных метров на рынке жилой недвижимости Свердловской области за первые два месяца этого года. Всего в январе-феврале удалось сдать 160,2 тыс. кв. метров, большую часть – в январе. На долю февраля пришлось только 65,3 ты. кв. м. В процентном соотношении по сравнению с прошлым годом заметно, что показатели существенно просели именно за последний месяц: если за январь-2017 ввели в эксплуатацию 111 % к первому месяцу прошлого года, то в феврале – только 31,1 %, то есть менее трети от того, что было в феврале-2017. В итоге за первые два месяца объем сданного жилья составил чуть больше половины по сравнению с тем, что было в прошлом году.

В индивидуальном жилищном строительстве показатели несколько лучше: 108,2 % за январь и 57,2 % за февраль. При этом в правительстве региона ранее признавали, что за 2016 год ввод «индивидуальных» квадратных метров упал на четверть – из-за снижения доходов населения. Говорилось также, что по состоянию на конец 2016 года компании остановили строительство 43 многоквартирных домов. А большинство застройщиков отложили освоение новых участков, в том числе тех, разрешение на строительство на которых уже получено. А эксперты в строительном рынке, комментируя итоги 2016 года, выражали надежду, что этот год хоть и будет продолжением годов застоя, но хотя бы не будет резких скачков. Видимо, надежды не оправдаются. Орган статистики подсчитал оборот строительных организаций. За январь-февраль он составил 10716 млн рублей. Это только 58,4 % от января-февраля прошлого года. Ни одна другая сфера экономики, согласно отчету, так сильно не просела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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