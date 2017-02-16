NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

Снижение доходов населения обвалило ИЖС в Свердловской области

Снижение доходов населения обвалило ИЖС в Свердловской области

В Свердловской области на четверть снизились объёмы индивидуального жилищного строительства. В правительстве региона объясняют это снижением уровня доходов населения.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, о падении объёмов ИЖС заявил сегодня на очередном заседании областного кабмина вице-губернатор Сергей Швиндт. По его словам, объём ИЖС за 2016 год составил только 73 процента к уровню 2015 года и около 67 процентов – к уровню 2014 года. Швиндт связал эту тенденцию с падением доходов граждан.

Кроме того, он сообщил о том, что свердловские застройщики в связи со сложной экономической ситуацией спешат достроить уже возводящиеся объекты, но все же есть стройки, которые были приостановлены. По состоянию на конец 2016 года компании остановили строительство 43 многоквартирных домов. А большинство застройщиков отложили освоение новых участков, в том числе тех, разрешение на строительство на которых уже получено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

«Возьму на шару», «на продажу» и «там посмотрим». Зачем уральцам гектары на Дальнем Востоке и кто рискует получить землю-отраву или словить пулю (ФОТО). / В Свердловской области сорван второй этап конкурса по выбору главы фонда капремонта. / Росгвардии передадут полномочия по охране Центрального стадиона.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter