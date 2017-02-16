Снижение доходов населения обвалило ИЖС в Свердловской области

Публикации за 16.02.17

В Свердловской области на четверть снизились объёмы индивидуального жилищного строительства. В правительстве региона объясняют это снижением уровня доходов населения.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, о падении объёмов ИЖС заявил сегодня на очередном заседании областного кабмина вице-губернатор Сергей Швиндт. По его словам, объём ИЖС за 2016 год составил только 73 процента к уровню 2015 года и около 67 процентов – к уровню 2014 года. Швиндт связал эту тенденцию с падением доходов граждан.

Кроме того, он сообщил о том, что свердловские застройщики в связи со сложной экономической ситуацией спешат достроить уже возводящиеся объекты, но все же есть стройки, которые были приостановлены. По состоянию на конец 2016 года компании остановили строительство 43 многоквартирных домов. А большинство застройщиков отложили освоение новых участков, в том числе тех, разрешение на строительство на которых уже получено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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