Свердловская область вошла в список экономически депрессивных регионов (ФОТО)

Публикации за 15.02.17

В Свердловской области продолжается экономический спад, который отмечен сокращением практически всех основных секторов экономики. Такие выводы содержатся в свежем выпуске аналитического исследования Высшей школы экономики «Комментарии о государстве и бизнесе», передает корреспондент NDNews.ru.

«В разрезе федеральных округов самая низкая экономическая активность наблюдалась в депрессивном Уральском ФО, по которому сводный индекс РЭА (региональной экономической активности, – прим. NDNews.ru) в декабре составил только 20% (заметим, что индекс РЭА ни разу не превысил здесь 50% с конца 2014 г.)», – отмечают эксперты ВЭШ.

По итогам декабря 2016 года Свердловская область числилась одним из 18 регионов, где сокращаются четыре из пяти секторов экономики – эксперты рассматривали промышленность, строительство, розничную и оптовую торговлю, платные услуги. Индекс региональной экономической активности в этих субъектах не превышает 20%.

Согласно докладу, самыми проблемными регионами стали Самарская и Брянская область, где индекс РЭА равен нулю, а наиболее успешными признаны Краснодарский край, республики Алтай, Башкортостан и Дагестан, Иркутская область, город Севастополь.

В декабре экономическая активность в регионах России снизилась по сравнению с ноябрем в 39 регионах, в 31 – осталась на прежнем уровне, а выросла – только в 12. По данным исследования ВШЭ, российская экономика все еще пребывает в депрессивном состоянии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.17

Уголовное дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского направлено в суд. / Должность начальника российских приставов стала вакантной. / Депутат-банкрот Гаффнер нашел у Россельхозбанка «какую-то карму» (ФОТО). Банк считает, что карма – это должники-банкроты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»