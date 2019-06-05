В Екатеринбурге вынесут приговор застройщикам, жертвы которых писали на доме «Путин, помоги!»

Сегодня, 5 июня, Чкаловский районный суд планирует вынести приговор двум руководителям компании-застройщика дома по улице Щербакова. Их обвиняют в том, что они причинили гражданам ущерб на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщил РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, раскрыли преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Было допрошено более 500 человек, изъято и изучено свыше сотни документов. Подсудимым 1961 и 1964 г.р. предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о доме № 20 на улице Щербакова. Он примечателен тем, что в апреле 2017 года обманутые дольщики обратились к президенту России Владимиру Путину. Владельцы квартир в недостроенном здании на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников вывесили простыню с надписью кроваво-красного цвета, адресованной главе государства: «Путин, помоги достроить дом. Обманутые дольщики». Надпись краской на здании «Путин, помоги» долгое время украшала дом, пока ее не закрасили по указанию чиновников, готовивших город к визиту президента.

Уголовное дело в отношении застройщиков было передано в суд почти год назад, но до приговора дошло только сейчас. По версии следствия, с февраля 2010 по октябрь 2015 года бизнесмены занимались строительством ЖК «Щербакова» на деньги дольщиков. Первый пусковой комплекс первой очереди строительства ввели в эксплуатацию 28 декабря 2011 года, второй пусковой комплекс – 29 декабря 2014 года. Третий – на 200 квартир – начали строить в мае 2013 года, попутно продав 200 квартир, чтобы получить деньги на строительство – сумма превысила 782 млн рублей. Плюс на счета их компании ООО «Рубикон-Аэро Инвест» поступило 387,8 млн рублей. Но деньги ушли вовсе не на окончание строительства третьей очереди: к примеру, 185,6 млн потратили на оплату работы по строительству второй очереди. Права требования на квартиры общей стоимостью 113,2 млн обвиняемые передали в счет оплаты задолженности перед подрядными организациями, работавшим на второй очереди, и другим компаниям. В итоге деньги от реальных инвесторов привлечь уже было нельзя – все квартиры были реализованы. Стройка встала. Дольщики потеряли на махинациях бизнесменов 548,7 млн руб. Кроме того, гендиректор и финансовый директор предоставили в банк заведомо ложные сведения, когда оформляли кредит на юрлицо. Банк лишился 60 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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