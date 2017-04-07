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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

Соцсети взорвало фото боевого офицера, ставшего бездомным (ФОТО, ВИДЕО)

Соцсети взорвало фото боевого офицера, ставшего бездомным (ФОТО, ВИДЕО)

Соцсети Екатеринбурга взорвало фото одиночного пикета боевого офицера, ставшего бездомным, который он провел на площади Советской Армии.

Как выяснилось, полковник Внутренних войск Вячеслав Чернов с 2003 по 2008 годы служил в Чеченской Республике, где выполнял боевые задачи. Сегодня в офицерском мундире его видели в одиночном пикете с плакатом «Простите, что вернулся живой».

Фото из фейсбука горожанки Юлии Вершецкой
Фото из фейсбука горожанки Юлии Вершецкой

Как выяснилось, мужчина получил денежные средства на приобретение жилья. Он, как и многие его коллеги, – всего 96 человек – стали дольщиками ЖСК «Щербакова, 20». Застройщик не выполнил обязательств и теперь люди вынуждены бомжевать – сегодня они вышли на митинг, присоединившись к пикету Чернова. Мероприятие было согласовано с властями.

Интервью с офицером и сам митинг вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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