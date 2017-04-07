Соцсети взорвало фото боевого офицера, ставшего бездомным (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 07.04.17

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Соцсети Екатеринбурга взорвало фото одиночного пикета боевого офицера, ставшего бездомным, который он провел на площади Советской Армии.

Как выяснилось, полковник Внутренних войск Вячеслав Чернов с 2003 по 2008 годы служил в Чеченской Республике, где выполнял боевые задачи. Сегодня в офицерском мундире его видели в одиночном пикете с плакатом «Простите, что вернулся живой».

Фото из фейсбука горожанки Юлии Вершецкой

Как выяснилось, мужчина получил денежные средства на приобретение жилья. Он, как и многие его коллеги, – всего 96 человек – стали дольщиками ЖСК «Щербакова, 20». Застройщик не выполнил обязательств и теперь люди вынуждены бомжевать – сегодня они вышли на митинг, присоединившись к пикету Чернова. Мероприятие было согласовано с властями.

Интервью с офицером и сам митинг вы можете на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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