«Нельзя дышать и даже по улице пройтись»: жители Сухого Лога просят Путина помочь им в борьбе с пылью

Жители поселка Быковский города Сухой Лог записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь. Их дома расположены рядом с вредным производством, где премалывают в поршок асбесто- и кварцесодержащий щебень.

«Мы – жители поселка Быковский города Сухой Лог Свердловской области – обращались с жалобами в местную и областную администрацию в связи с ухудшением экологической обстановки в нашем поселке и городском округе. Дело в том, что староцементный завод и «Форэс» сбрасывают на нас пыль, которая вредна для здоровья и вообще для экологии. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотим к вам обратиться с большой просьбой защитить наши конституционные права на благоприятную экологическую среду. В непосредственной близости от наших домов находятся два завода, которые наносят большой вред нашему здоровью, нашим детям, взрослому населению. Мы куда только не обращались, везде только одним отписки и отговорки! Пыль повсюду – на крышах, на окнах, в белье, на машинах, в квартирах пыль, нельзя летом форточки открыть, нельзя чистым воздухом подышать, нельзя даже по улице пройтись, пыль везде повсеместно, – говорят жители Быковского. – Наша просьба – обязать администрацию предприятий обеспечить работу очистных сооружений как положено, и чтобы контролирующие органы не делали вид, что они контролируют, а требовали настоящую работу очистных сооружений и соблюдение норм. Мы строили свои дома, чтобы жить спокойно, но нашу жизнь сделали невыносимой».

Напомним, что в экологическом рейтинге «Зеленого патруля» Свердловская область по итогам весны 2018 года заняла последнее, 85 место. По итогам прошлого года регион находился строчкой выше.

Екатеринбург, служба информации

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