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Среда, 6 июня 2018, 10:12 мск

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«Мы не можем и не должны работать до 60 лет», – спасатели из Тагила пожаловались Путину на бесправие

Сотрудники Службы спасения из Нижнего Тагила записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Напомним, что уже завтра, 7 июня, состоится «Прямая линия» с главой государства, и у спасателей есть шанс быть услышанными. На видео сотрудники экстренной службы рассказывают о несправедливом разделении спасателей на два сорта.

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас рассмотреть наше обращение об установлении досрочной страховой пенсии муниципальным спасателям. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведении спасательных работ мы действуем совместно и выполняем одну задачу. Но спасатели МЧС выполняют свою работу до 45 лет, федеральные спасатели – до 40 лет, и они имеют право на досрочную пенсию, а муниципальные по достижению общего пенсионного возраста. На сегодня это 60 лет, без права назначения досрочной пенсии. Тем самым российское законодательство, а именно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях», разделило по правам спасателей федерального и муниципального значения, и до сих пор непонятно, с чем это связано. Данное положение дел считаем абсурдным, так как до этого возраста в экстренной службе человек работать не может. Более того, в целях своей и общественной безопасности – не должен. При получении травмы или медицинских противопоказаний спасатель оказывается непрофпригодным и остается социально незащищенным», – говорят спасатели.

Интересно, что с аналогичными обращениями к Путину выступили спасатели и из других регионов, например, из Пензенской области.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 05.06.18

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