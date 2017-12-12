Хочешь пожаловаться Путину? Готовься к званию «человека с низкой социальной ответственностью»

Руководитель Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко сегодня побывал с рабочим визитом в Екатеринбурге. Встретился он и с журналистами. Свердловские СМИ больше всего интересовали вопросы, связанные с расформированием Уральского авиационно-спасательного отряда. Напомним, на Среднем Урале остался только один вертолет – и уже минувшим летом сложилась ситуация, когда пришлось выбирать между двумя спасательными операциями. Когда после долгих дней поисков в лесу был найден потерявшийся 4-летний мальчик, и ему потребовалась экстренная госпитализация, на выручку пришел вертолет медицины катастроф, так как летательный аппарат МЧС был задействован, по некоторым данным, на пожаре в Тюменской области.

Отвечая на вопрос о том, как быть в таких ситуациях, выбирая между жизнью ребенка и тушением лесного пожара, глава СРЦ Сергей Диденко напомнил, что в распоряжении спасателей есть не только собственная техника, но и оборудование других ведомств. «У нас единая государственная система. Это самая главная снова и сила, которая развивается с указом президента, где МЧС главенствует по оказанию помощи людям. Система существует, чтобы можно было применить тех людей и технику [не только МЧС], которые находятся как можно ближе к месту аварий», – сказал он.

По словам Диденко, в настоящее время в распоряжении Сибирского регионального центра есть 30 летательных аппаратов – 19 вертолетов Ми-8, три вертолета Ми-26, пять самолетов Бе-200 и самолеты Ан-74 и Ил-76. «Парк довольно широкий. Мы максимально расположили нашу авиацию в тех субъектах, которые по анализу прошлых лет будут подвержены тем или иным проблемам, связанным с пожарами, угрожающими населенным пунктам и объектам экономики, там, где прогнозируется тяжелый паводок, и нужна эвакуация людей, доставка грузов и сил. Будет еще хуже, если там не будет вертолета, где он нужен, потому что он оставлен под нужды санитарной авиации», – пояснил руководитель центра.

По его словам, в 2018 году в Свердловской области группировка МЧС будет усилена в два раза – это касается и людей, и техники. Это связано с проведением матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. На вопрос о том, как будут «прикрыты» другие регионы, где могут происходит ЧС, г-н Диденко сообщил: «Будем маневрировать».

Ответил он и на претензии экс-сотрудника Уральского авиационно-спасательного отряда Анатолия Долговых, которые бывший спасатель изложил в письме на имя президента России Владимира Путина. «Это частный случай, жареный. Я вам так по любой организации могу найти человека, который может это сделать. То, что человек, прослуживший там очень недолго, без классной квалификации, вдруг выказал какое-то личное мнение, после которого мы должны встрепенуться, это совершенно не так. Мы прекрасно знаем те проблемы, которые есть, – заявил Сергей Диденко. – То, что человек слабо понимает в организации связи земля-воздух, разве можно делать вывод, что организация, в которой он работал, ужасная и неукомплектованная? Радиостанции как были, так и существуют ныне в звене в Екатеринбурге для связи с землей, в оперативных группах центра кризисных ситуаций. Я не хочу брать все нюансы. Они настолько мелочны и просто показывают очень низкую социальную ответственность человека, который решил в бочку с медом кинуть ложку дегтя. Ну мы готовы к этому, мед все инородное выталкивает. Не скажу, что мы мед – мы МЧС, хотя и буквы похожи. Есть проблемы, мы знаем о них, мы как планировали материальные средства на доукомплектование отряда, так мы их и организуем, независимо от этой жалобы».

По словам Сергея Диденко, «цифры говорят сами за себя». «В 2016 году по сравнению с 2015-м, в 2015-м по сравнению с 2014-м снижение гибели людей на пожарах было от 0,5 до 1,5%, а в 2017-м благодаря инновационным методикам и мероприятиям гибель снизилась почти на 14%. На воде те же самые новые методики. Новые направления в развитии спасательных технологий, привлечение общественности, конкретные и практические мероприятия привели к тому, что на 26% идет снижение гибели людей на воде. Некрасиво говорить про людей в процентах, но это показательно. На Урале более 5 тысяч человек спасено», – объяснил он.

Также он напомнил старый принцип, который можно сформулировать как «легче предупредить, чем лечить». Сергей Диденко сообщил, что сегодня у него состоялась встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, они обсудили «стратегию развития защиты населения» и пришли к выводу, что необходимо больше работать над профилактикой.

Он добавил, что СМИ должны заниматься пропагандой безопасности, а не предметными вопросами, например, о местах базирования авиации МЧС. «Надо освещать трагедии, чтобы другие люди смотрели на чужой опыт и не повторяли ошибок, пропагандировали ЗОЖ. Помогали реализовывать задачу повышения качества жизни. А вот эти детали – сколько стоит, какого размера крыло, система навигации какая стоит, это не то, что могло бы заинтересовать ваших слушателей», – резюмировал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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