У МЧС вертолета нет, «вертушку» военных развернули: неразбериха вокруг эвакуации 4-летнего Димы (ФОТО, ВИДЕО)

Найденного в лесу под Рефтинским четырехлетнего Диму доставят в больницу вертолетом медицины катастроф. Официальный представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что ребенка отправят в ОДКБ №1.

Между тем, в течение последнего часа информация о том, как доставят малыша в больницу, постоянно менялась. Поступали сообщения об эвакуации мальчика наземным транспортом. «Медики после осмотра ребенка приняли решение о его транспортировке на реанимобиле в лечебное учреждение. Вертолет Ми-8 Центрального военного округа с пути следования возвращается в место постоянной дислокации», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По информации NDNews.ru, в МЧС сначала долго ломали голову над тем, где взять воздушное судно для экстренной эвакуации мальчика. Дело в том, что в ходе прошедшей в прошлом году «оптимизации» ведомства был ликвидирован Уральский авиационно-спасательный центр. После реформы у областного управления МЧС остался всего один вертолет вместо трех. До последнего времени он, по неподтвержденным данным, находился в Тюменской области и задействован в работах по ликвидации наводнения в Ишиме.

В результате на место обнаружения найденного в окрестностях Рефтинского водохранилища ребенка был отправлен вертолет Ми-8, сообщил пресс-секретарь командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин. Чем именно обосновано решение развернуть «вертушку» военных, в МЧС и ЦВО пока не уточняют.

Вместе с тем, по словам очевидцев, на вертолетной площадке больницы Асбеста около 12.00 все-таки приземлился вертолет медицины катастроф. В областном минздраве сообщали, что вопрос о доставке Димы в Екатеринбург будет решен коллегиально на основе медицинских показаний. По последним данным, Диму переправляют вертолетом в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня утром был наконец-то найден четырехлетний мальчик, который пропал на берегу Рефтинского водохранилища еще 10 июня. Состояние ребенка стабильное, но он истощен, диагностировано воспаление легких. Также ребенок сильно покусан клещами.

Корреспонденту NDNews.ru удалось пообщаться с молодым человеком, который нашел Диму. Это военнослужащий, который только сегодня присоединился к поискам. По его словам, он нашел ребенка в 11 часов, под березой. Сначала подумал, что мальчик погиб, но когда стал пытаться с ним заговорить, Дима подал признаки жизни. Тут же на место сбежались другие участники поисковой операции из отряда «Сокол».

Малыш 10 июня вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние, по его словам, было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика.

Между тем, как сообщили NDNews.ru в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области, степень тяжести вреда здоровью мальчика будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы. Изначально по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В СУ СКР отметили, что сделано это было с целью проведения необходимого комплекса следственных и поисковых мероприятий. После определения тяжести вреда здоровью будет принято другое процессуальное решение – дело будет либо закрыто, либо переквалифицировано на другую статью. Известно, что мать Димы работает воспитателем в детском садике, отец ранее был судим за незаконный оборот оружия и кражи. Мальчик – единственный совместный ребенок в семье, хотя у отца мальчика есть еще двое детей от первого брака.

В настоящее время уральцы в соцсетях благодарят спасателей и волонтеров, которые отыскали заблудившегося в лесу 4-летнего малыша. «Низкий поклон всем, кто искал, кто помогал, вы круче, чем силы небесные! Господи, ты есть! Теперь помоги малышу в здоровье!» – отметила одна из читательниц паблика спасательного отряда «Сокол».

NDNews.ru следит за развитием ситуации.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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