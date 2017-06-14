В лесу ел траву: найденного 4-летнего Диму на вертолете доставили в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО с места событий)

В Екатеринбург прибыл вертолет Центра медицины катастроф, на борту которого находился 4-летний Дима, найденный сегодня утром после четырех дней поисков в окрестностях Рефтинского водохранилища. «Вертолет приземлился на специальной площадке в ОКБ №1. Дима уже в приемном покое ОДКБ №1», – сообщил NDNews.ru пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. В материале агентства – видео с места событий, рассказ о поисках ребенка, продолжавшихся несколько суток, комментарии врачей о состоянии здоровья мальчика, представителей МЧС – о том, почему вопрос с эвакуацией был решен не сразу.

видео с места событий

Сейчас мальчику предстоит углубленное медицинское обследование. Как сообщалось ранее, его обнаружили почти в бессознательном состоянии, у него диагностировали воспаление легких. Также он сильно покусан клещами и комарами. Клещей, снятых с тела ребенка, уже направили на исследование, чтобы выяснить, были ли они переносчиками заболеваний. Кроме того, Дима был обезвожен. Во время разговора с поисковиками он дал понять, что питался только болотной травой.

Напомним, малыш 10 июня вместе с родителями отдыхал на берегу. Папа с ребенком пошли в лес, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного. Расстояние было около 10 метров, но мальчик заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Родителей ребенка проверили на полиграфе, прибор показал, что они непричастны к исчезновению мальчика.

В поисках мальчиков были задействованы сотни человек – полиция, сотрудники МЧС, Росгвардии и добровольцы. Найден мальчик был только сегодня утром в ЛЭП возле болота. Обнаружил его волонтер – военнослужащий.

Он нашел ребенка в 11 часов, под березой, по чистой случайности. Мужчина решил нарушить приказ и вышел из организованной группы в сторону, где и наткнулся на ребенка. Сначала он подумал, что мальчик погиб, но когда стал пытаться с ним заговорить, Дима подал признаки жизни. Тут же на место сбежались другие участники поисковой операции из отряда «Сокол».

Из леса ребенка на «скорой» доставили в Асбест, а уже оттуда эвакуировали в Екатеринбург в ОДКБ. При этом информация о том, каким транспортом ребенка отправят в уралськую столицу, постоянно разнилась. На пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области (по антикризисному управлению) Сергей Щербаков, прокомментировал ситуацию с авиатранспортом, которая сложилась при необходимости эвакуировать мальчика. «После реорганизации в Свердловской области остался один вертолёт, на данный момент он работает на пожарах в ХМАО. Но организовано взаимодействие с медициной катастроф, Росгвардией и военными, – заявил представитель веедомтсва. – Сначала военные предоставили вертолёт, после этого медики сообщили, что могут предоставить транспорт».

вертолет

В пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области сообщают, что степень тяжести вреда здоровью мальчика будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы. Изначально по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В СУ СКР отметили, что сделано это было с целью проведения необходимого комплекса следственных и поисковых мероприятий. После определения тяжести вреда здоровью будет принято другое процессуальное решение – дело будет либо закрыто, либо переквалифицировано на другую статью. Известно, что мать Димы работает воспитателем в детском садике, отец ранее был судим за незаконный оборот оружия и кражи. Мальчик – единственный совместный ребенок в семье, хотя у отца мальчика есть еще двое детей от первого брака.

На пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель отдела криминалистики Следственного комитета России по Свердловской области Никита Савинцев рассказал, как, вероятно, потерялся мальчик. От отца к палатке родителей он пошёл не по прямой, а по диагонали, вышел на палатку рыбаков, которая находилась на берегу по соседству. Мужчина из рыбаков увидел ребёнка рядом с палаткой, но мальчик не подошёл, а сразу ушёл в лес и скрылся из поля зрения. После этого Дима вернулся в лес, но тоже пошёл по диагонали, поэтому ушёл в сторону от отца. Следствие по уголовному делу будет продолжено, будут установлены все причины способствующие происшествию, по итогам будет принято процессуальное решение в том числе и по ответственности лиц, – подчеркнул представитель СКР.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

МУГИСО передало церкви два верхотурских храма: один разрушен, в другом была баня. / Мэрия Екатеринбурга организует еще почти 50 «выделенок» и поставит камеры фотофиксации нарушений. / Что еще за ОДН в квитанции? И с чего мне за это платить? Ликбез от NDNews.ru. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»