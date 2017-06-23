«Потеряшка» Дима пошел на поправку: врачи дают благоприятный прогноз

Четырехлетний малыш, четверо суток блуждавший в лесу в Рефтинском районе, пошел на поправку. Ранее у мальчика был подтвержден диагноз «ветряная оспа», медики провели исследование и на другие возможные патологии. Сейчас врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление ребенка.

«Дима Песков продолжает лечение в детском инфекционном отделении №4 ГКБ№ 40 с положительной динамикой. Температура нормализовалась. Ребенок принимает пищу, спит спокойно. Прогноз благоприятный», – сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Напомним, мальчик потерялся 10 июня во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Диму искали сотни спасателей и волонтеров, его удалось случайно обнаружить лишь на пятые сутки. Состояние ребенка было тяжелым, он был сильно истощен и искусан клещами, но находился в сознании. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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