Диму Пескова, выжившего в лесу, выписали из больницы (ВИДЕО)

Четырехлетнего мальчика Диму Пескова, несколько дней плутавшего в лесу, выписали из больницы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, но выглядит очень подавленным и ни с кем кроме мамы не разговаривает. Однако, по словам врачей, ребенку помощь психолога не требуется.

Он лежал в инфекционном отделении ГКБ № 40, переболев ветрянкой, которой заразился еще до того, как заблудился в лесу. По словам его мамы Альфии Шайнуровой, в больнице они вместе занимались лепкой, рисовали и ребенок полностью здоров. По ее мнению, Дима был найден благодаря советам экстрасенса некоего деда Ивана, который показывал следы ребенка. На данный момент мама и ребенок уехали домой – в поселок Рефтинский и в ближайшее время намерены отдыхать.

Напомним, 10 июня Дима потерялся во время пикника с родителями на Рефтинском водохранилище. Сотни волонтеров, спасателей и полицейских искали ребенка более 4 дней. Когда мальчика обнаружили, он был в сознании, но его состояние было крайне тяжелым, он был обезвожен, его искусали комары и клещи. Как позднее пояснили доктора, мальчик ел траву и пил воду из болот, а также был тепло одет. Это и помогло ему выжить одному в лесу. Уже после того, как ребенка начали лечить, выяснилось, что еще до злополучного пикника он подхватил ветрянку, мальчика перевели в инфекционное отделение. Клещи, которых сняли с ребенка, не были переносчиками энцефалита. Никаких повреждений внутренних органов у ребенка не обнаружили.

Диму нашли

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Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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