У Димы Пескова обнаружены признаки ветрянки, его переводят в инфекционное отделение

У найденного на прошлой неделе под Рефтинским 4-летнего Димы Пескова обнаружены признаки проявления ветряной оспы. Мальчика переводят в инфекционное отделение ГКБ № 40 в Екатеринбурге.

«Несколько часов назад, после обнаружения высыпаний, мама Димы сообщила, что 1 июня он был в контакте с ребенком, болеющим ветряной оспой», – сообщил только что пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. Напомним, ранее сегодня врачи сообщали, что состояние Димы улучшается, мальчик улыбается, разговаривает, самостоятельно ест.

В больницу мальчика, который четверо суток провел в лесу, доставили 14 июня в крайне тяжелом состоянии. Уже известно, что клещи, которых сняли с мальчика, не были переносчиками энцефалита. В выходные Дима начал самостоятельность есть, воспаление легких было исключено ранее.

Напомним, Дима Песков потерялся на берегу озера под Рефтинским 10 июня. Он отдыхал с родителями, пошел с отцом в лес, где, по словам мужчины, закапризничал. После чего отец отправил его к маме, нужно было пройти около 10 метров, но малыш заблудился. Ребенок вышел к палатке рыбаков, понял, что обознался, и ушел в другую сторону, взрослые его не остановили. Диму искали сотни людей – спасатели и волонтеры, и только на 5-й день его обнаружил лежащим под березой молодой военнослужащий, который сначала подумал, что мальчик мертв. Но Дима подал признаки жизни. Как позднее пояснили доктора, ребенка спасло то, что он ел траву, пил воду из болот и озер, а также был тепло одет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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